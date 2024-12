Non trova pace via Colonne. Ieri sera è collassata la fogna all’incrocio con via Appia e corso Europa. A provocare il danneggiamento al collettore fognario sarebbero stati i lavori di trivellazione eseguiti all’interno del cantiere. Per fortuna non si registrano feriti.

Giugliano, collassa la fogna in via Colonne all’altezza del cantiere: strada chiusa

La circolazione stradale è interdetta e il tratto interessato dal cedimento è stato chiuso dalla Municipale di Melito. Presenti anche gli agenti della Municipale di Giugliano e quelli di Sant’Antimo guidati dal comandante Raffaele Vicchiariello. Per chi proviene da via Appia non è possibile procedere verso l’incrocio. Per chi invece proviene da Corso Europa (Sant’Antimo), non è possibile svoltare a destra verso via Appia ma si può procedere dritto in via Colonne. Viceversa: chi proviene da via Colonne, non può raggiungere via Appia attraverso l’incrocio ma deve procedere lungo via Gioberti. Gli operai sono a lavoro da questa notte per riparare il danno provocato durante i lavori Eav.