Giugliano, una municipalità per la fascia costiera: la proposta torna a far discutere

Creare una nuova municipalità per la zona costiera di Giugliano. Ritorna la richiesta di maggiore autonomia da parte dei cittadini di Varcaturo, Licola e Lago Patria. Distanza col centro, problemi e potenzialità diverse sotto alcuni aspetti. Non una scissione, quindi, ma la creazione di un altro municipio, comunque collegato al centro, come avviene ad esempio per le municipalità di Napoli.

Un’unità amministrativa locale che permetta una gestione più diretta ed efficiente di un territorio all’interno di un comune più grande. Il comitato civico costiero aveva già scritto nei mesi scorsi all’ex sindaco Nicola Pirozzi ed il tema potrebbe tornare ora al centro del dibattito. Una proposta che trova già d’accordo diversi residenti.

