Giugliano. Una persona, le cui generalità non sono state rese note, è stata investita e uccisa, poco fa, in una traversa di via Carrafiello, da un uomo anziano. La vittima non apparterebbe alla comunità rom, nella cui via sorge l’insediamento.

Giugliano, tragedia in via Carrafiello: investita e uccisa una persona

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della stazione di Varcaturo che hanno fermato e ascoltato il conducente responsabile dell’investimento. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

È l’ennesima tragedia che si verifica in via Carrafiello. Lo scorso 20 gennaio, nel campo rom, perse la vita la piccola Michelle. La bimba di sei anni che toccando accidentalmente dei cavi scoperti perse la vita.