Momenti di paura nella tarda serata di ieri, domenica 10 settembre, al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Un uomo, giunto al nosocomio giuglianese in evidente stato di agitazione, cercava informazioni sulla moglie che, secondo lui, sarebbe stata portata dagli operatori del 118 al pronto soccorso giuglianese per un incidente domestico.

Giugliano.”Dov’è mia moglie?”, minaccia e picchia la guardia giurata al pronto soccorso

L’infermiera di turno avrebbe provato a spiegare al marito della donna che fino a quel momento non era giunta alcuna ambulanza senza successo. L’uomo, infatti, avrebbe iniziato ad aggredire, sia verbalmente che fisicamente, la guardia giurata giunta in soccorso dell’operatrice sanitaria. Il tutto sarebbe accaduto davanti agli occhi di decine di persone che in quel momento erano in attesa di entrare all’interno dei reparti dell’ospedale. La lite, poi, sarebbe stata sedata dopo qualche minuto proprio dai presenti.

Nel frattempo, due uomini appartamenti alle forze dell’ordine presenti sul posto per un altro intervenuto, udendo le urla, sono entrati in azione e con non poca difficoltà sono riusciti a bloccare e ammanettare l’uomo. Pochi istanti dopo giungeva l’ambulanza in codice verde con a bordo la donna dell’arrestato. La paziente si sarebbe provocata diversi traumi dopo essere caduta dalle scale di casa.