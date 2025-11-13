GIugliano, tentata estorsione: arrestati due fratelli. Trovata anche droga in casa

Operazione ad alto impatto questa mattina a Giugliano, dove gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due fratelli, Francesco e Vincenzo Mallardo, ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata in concorso. Ad anticipare la notizia è il Mattino online.

Tentata estorsione: scattano le misure cautelari

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due fratelli sarebbero coinvolti in un episodio di tentata estorsione ai danni di un esercente locale. Gli elementi raccolti durante le indagini hanno portato la Procura a richiedere e ottenere le misure cautelari, eseguite questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato.

Perquisizione domiciliare: trovati 850 grammi di marijuana

Nel corso dell’operazione, i poliziotti hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare, durante la quale è stato scoperto e sequestrato un ingente quantitativo di droga. In particolare, nella disponibilità di Vincenzo Mallardo sono stati rinvenuti: circa 850 grammi di marijuana; materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, utile alla suddivisione in dosi. Il sequestro conferma l’ipotesi investigativa di un possibile coinvolgimento dell’uomo anche in attività legate allo spaccio di stupefacenti.