Stamane mentre si svolgeva la seduta del Consiglio Comunale a Giugliano, è stato vietato alla nostra emittente di riprendere all’interno della sala consiliare.

Giugliano, niente telecamere durante il consiglio comunale

Neanche lo streaming che solitamente permette ai cittadini da casa di seguire il consiglio è stato attivato. La motivazione è stata la mancanza di autorizzazione da parte della nostra emittente. Il Presidente Castaldo ha vietato le riprese. Una vicenda grottesca in un momento difficile per la nostra città.

Nonostante ciò i nostri giornalisti non hanno smesso di fare il loro lavoro con la solita professionalità e umiltà per garantire il diritto di informazione. Purtroppo però quello che è successo stamane in consiglio comunale sarà solo a beneficio dei presenti in aula. Noi continueremo come al solito a svolgere il nostro lavoro sperando che non ci sia più impedito.

Il commento del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania

“Il Comune di Giugliano si scusi. Mi auguro che episodi del genere non accadano più”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, commentando quanto accaduto oggi nell’aula consiliare del Comune di Giugliano dove ad un operatore dell’emittente Teleclub Italia non è stato consentito fare le riprese per un servizio sui lavori del Consiglio.

“Quanto ho appreso dall’ANSA – aggiunge – ha dell’incredibile. Il Consiglio è un luogo aperto, ed è la casa di tutti. Mi risulta incomprensibile che occorra un’autorizzazione per delle riprese tv in base alla norma di un regolamento che va sicuramente rivisto. E poi mi chiedo perchè dire no alle riprese dei singoli operatori in presenza di uno streaming?”