È ripartito da ieri il servizio di sosta a pagamento a Giugliano. Le strisce blu sono nuovamente attive dopo quasi tre anni di stop ma almeno per questa prima settimana non saranno effettuate multe a chi non esporrà il ticket.

Giugliano, sosta a pagamento: costi in centro e periferia e come funzionano gli abbonamenti

In strada, infatti, per questi primi giorni non ci saranno neppure gli ausiliari del traffico. Ma vediamo nel dettaglio le tariffe e i del nuovo servizio. Partiamo dal costo del grattino che cambia in base alla zona in cui si parcheggia. La città, infatti, è stata divisa in tre fasce.

Giugliano, quanto costa parcheggiare nella fascia 1

Partiamo dalla fascia 1 che è il centro storico dove si paga 1,50 l’ora. Le strade comprese sono via Roma, via Palumbo, piazza Gramsci, via Veneto, vico Cacciapuoti e via di Vittorio. La seconda ora costerà sempre 1,50. Nella fascia 1 c’è la possibilità di fare un ticket di 20 minuti al costo di 50 centesimi.

Giugliano, quanto costa parcheggiare nella fascia 2 e 3

Nelle fasce 2 e 3 che vanno da via Fratelli Maristi a via Labriola via dante Alighieri, piazza San Nicola, via Colonne, via Giardini, la zona del cimitero e tutte le altre dove sono presenti stalli, la tariffa è di 1 euro l’ora, anche per la seconda ora. In queste zone c’è la possibilità di effettuare un ticket di 30 minuti al costo di 50 centesimi.

Parcheggio gratis per i disabili

I disabili invece, come previsto dal codice della strada, non pagheranno sia negli stalli previsti proprio per gli invalidi che in quelli blu.

Abbonamenti strisce blu: costo e come funziona

Il servizio dà poi la possibilità di fare degli abbonamenti annuali ai residenti di Giugliano al costo di 30 euro l’anno. Ma gli abbonati potranno parcheggiare solo negli stalli riservati a loro che saranno di colore giallo. Nel caso in cui quelli dovessero essere occupati, gli abbonati che parcheggeranno sulle strisce blu dovranno pagare regolarmente il ticket.

Leggi anche