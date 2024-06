Si è dimesso l’assessore Aniello Moccia del Comune di Giugliano. L’esponente della giunta Pirozzi ha rassegnato qualche giorno fa le sue dimissioni. Le motivazioni, trascritte in una lettera, sono “di carattere personale”. Ma frizioni politiche sul suo operato in questi mesi non sono mancate. Il consiglio lo ha tacciato di essere poco presente al Comune e sulle emergenze relative in particolare ai lavori pubblici e alla manutenzione degli edifici scolastici, come il caso del I circolo, o i lavori al Mercato ortofrutticolo.

Si dimette assessore Moccia a Giugliano

Moccia era in quota Partito democratico che dovrà dunque ora sostituire e proporre un nuovo nome. Il primo cittadino sarebbe propenso per una figura tecnica, specializzata proprio in lavori pubblici. Ma la proposta spetta ai dem che attualmente sono rappresentati in giunta solo da Pietro Di Girolamo.

Al momento non è all’orizzonte alcun rimpasto. Ad oggi sono due le caselle libere, la prima lasciata da Moccia, l’altra dalla ex vicesindaca Francesca D’Alterio, che era in quota Movimento 5 stelle, l’area di riferimento a Salvatore Pezzella. Quest’ultimo non ha più richiesto la rappresentanza in giunta, anzi continua ad essere molto critico nei confronti dell’amministrazione. Ora però sia la delega all’Ambiente che quella ai Lavori pubblici sono nelle mani del sindaco che si ritrova a doversi occupare di diverse grane oltre quelle che già gli competono.