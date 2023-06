GIUGLIANO. Sono giorni turbolenti in casa Pd a Giugliano. Dopo appena due mesi dal congresso, il neo presidente ha già rassegnato le sue dimissioni.

Il professore Tonino Iodice, già europarlamentare, ha lasciato l’incarico da una settimana. Iodice fu eletto nel congresso che si è tenuto lo scorso marzo quando gli iscritti scelsero Fabrizio Sciorio come segretario. In questi due mesi però non c’è stata la nomina della segreteria e non è stata trovata la quadra

“Mi ero avvicinato al partito dopo un periodo dedicato agli studi, all’insegnamento e alle ricerche universitarie – spiega Iodice -. L’ho fatto per il bene della città che mi aveva regalato in passato grandi soddisfazioni com deputato ed europarlamentare. Visto l’andamento negativo del Pd alle ultime politiche, ho pensato di accettare ben volentieri l’incarico per dare una mano a un gruppo di giovani per riallacciare i nodi della politica. In queste settimane ho provato a chiedere a più riprese una collaborazione per conoscere idee, progetti passati e futuri, per avviare così discussioni e iniziative. Purtroppo non ho ricevuto alcuna collaborazione da parte di chi nel Pd ricopre cariche istituzionali e siccome per me la politica è impegno e lavoro concreto non intendo proseguire nel ricoprire un incarico senza essere messo in condizione di poter dare un vero contributo” conclude il presidente dimissionario.