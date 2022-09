Giugliano. Dopo le polemiche susseguitesi in questi giorni, sono state installate le transenne a piazza Gramsci, salotto buono della città. Una decisione, quella del sindaco Nicola Pirozzi, per evitare che in un’area pedonale i motocicli possano transitarvi e dare luogo a scorribande.

Giugliano, scorribande in scooter: installate le transenne in piazza Gramsci

Ad annunciarlo è stato il primo cittadino attraverso un lungo post su Facebook. “Siamo stati costretti a installare le transenne perché proprio non siamo riusciti a comprendere che quella piazza pedonale non si poteva attraversare coi motocicli. Una regola elementare del vivere civile. Possiamo dire almeno in questo caso la verità?”, scrive Pirozzi.

“Ovviamente, parte della politica ha speculato, espressione di un livellamento verso il basso del dibattito. I motocicli attraversano la piazza pedonale e la colpa è del sindaco. Va bene. È colpa mia. Ma una valutazione un po’ più seria qui la si può fare oppure no? Se siamo costretti ad installare transenne rendendo anche più brutta la piazza, sarà mai un problema innanzitutto di civiltà di una minoranza che si lamenta ma fa di tutto per tenere questo territorio nel degrado?“, aggiunge il primo cittadino.

Ogni sera, infatti, si assistono a scene di inciviltà. Scooter con a bordo giovanissimi che scorrazzano in piazza, disturbando la quiete pubblica, o addirittura che la attraversano per poi immettersi in via Roma anziché procedervi intorno.