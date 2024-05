Ancora polizia locale di Giugliano in azione sul territorio ed ancora sequestri di fabbricati abusivi. Questa volta i caschi bianchi hanno scoperto un appartamento completo, del tutto abusivo, e ancora in costruzione, in via Oasi Sacro Cuore.

Giugliano, scoperto e sequestrato appartamento abusivo in via Oasi Sacro Cuore

La superficie calpestabile era di circa 80 metri quadri. Immediato è scattato il sequestro dell’appartamento ed il deferimento alla autorità giudiziaria di altri tre soggetti, in quanto l’intero edificio era abusivo ma già abitato e quindi non del tutto sequestrabile.

Il comandante Emiliano Nacar, alla guida della Polizia Municipale, dopo l’operazione ha dichiarato: “Continueremo nel solco della legalità alla lotta contro ogni lottizzazione abusiva anche datata come nel caso di questo sequestro che ha vista un’intera palazzina completamente abusiva”.