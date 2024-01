Giugliano. Imprenditoria e territorio. Ancora un’azienda fondata da un giovane che sceglie Giugliano per investire. Parliamo di “Butterfly” che aprirà i battenti sabato 3 febbraio alle ore 20,00 in via Santa Rita da Cascia, 5.

Il negozio si occuperà di un settore che negli ultimi anni sta vivendo una nuova ascesa, ovvero quello del ricamo e dei tendaggi. Sempre di più sono le persone che amano scegliere come arredare gli spazi di casa e relativi colori e modelli. Non solo “Butterfly” sarà anche merceria specializzata per sarti con la vendita di materiale per professionisti e appassionati.

Un segmento dell’attività sarà invece dedicata alla grafica per chi vuole sbizzarrirsi nel creare modelli di maglie personalizzate e tappezzeria navale e per automobili.

“Ariel Butterfly sarà un mondo tutto da scoprire – dichiara il fondatore, titolare dell’attività e giovane imprenditore Giuseppe Dell’Aversano, che continua – io e il mio team abbiamo deciso di investire a Giugliano perché siamo convinti che l’area Nord di Napoli e la zona di via Santa Rita siano il posto adatto per avviare questo tipo di attività. Ci siamo dotati di tecnologie che ci rendono competitivi in questo settore commerciale, dispositivi grazie ai quali possiamo ottimizzare in termini di qualità delle lavorazioni e nei tempi di consegna. Un progetto nato da un’idea di mio fratello Giovanni, prematuramente scomparso tempo fa. Io lo sto portando avanti anche per lui che teneva tanto affinché nascesse questa cosa. Ovviamente per scoprire tutti i nostri servizi è necessario venirci a trovare o consultare i nostri canali social. Vi aspettiamo”.

COMUNICATO STAMPA