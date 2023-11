Giugliano. Riapre oggi in via San Vito a Giugliano il Centro Polifunzionale per minori “Benny il Bassotto” gestito dalla “Cooperativa Sociale Giglio”, un luogo di accoglienza, sviluppo e prevenzione per i bambini della città. “Benny il bassotto vuole essere uno spazio di ascolto, educazione e prevenzione per i bambini della città di Giugliano, dove con la nostra equipe multidisciplinare poter essere seguiti in tutti gli aspetti della crescita, dallo sviluppo dell’emotività alla crescita di consapevolezza per renderli attori di cambiamento dei nostri territori” ha dichiarato in una nota il presidente della cooperativa Giglio Giovanni Tagliaferri.