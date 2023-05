Nuova tegola si abbatte sulla polizia municipale di Giugliano e a catena sull’amministrazione comunale. Il comandante Luigi Maiello è stato revocato dal suo incarico a guida dei caschi bianchi giuglianesi da parte della neo giunta di Pomigliano.

Maiello aveva in essere due contratti, uno appunto con il Comune di Pomigliano e un altro con quello di Giugliano. Le sue ore di lavoro erano suddivise tra i due comuni della provincia di Napoli fino al momento dell’insediamento del nuovo sindaco di Pomigliano Raffaele Russo, che tra le prime delibere approvate in giunta, ha portato proprio questa della revoca di Maiello.

Nella delibera si legge che “per la lotta alla microcriminalità, la gestione del traffico, la tutela ambientale appare opportuno che il comandante garantisca la presenza in servizio a tempo pieno”. Per questo motivo dunque è stata revocata la convenzione con il comune di giugliano per l’utilizzazione del comandante per 18 ore settimanali e per un anno.

Maiello, stando a indiscrezioni, avrebbe intenzione di presentare ricorso perché pare non voglia lasciare il comando della terza città della Campania. Intanto però nel mentre che venga risolto il nodo dal punto di vista amministrativa resta il problema per la città di Giugliano che potrebbe ritrovarsi di nuovo senza un comandante della municipale.