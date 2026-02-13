Giugliano, rapporti tra politica e camorra: tutte le richieste del Pm

Entra nel vivo il Processo Milord che riguarda Giugliano e i presunti rapporti tra politica, camorra e imprenditoria. La requisitoria del Pubblico Ministero si è svolta questa mattina davanti al Gup del Tribunale di Napoli, nell’ambito del procedimento con rito abbreviato. Sono 43 gli imputati complessivi coinvolti nell’inchiesta: parte sarà giudicata con rito ordinario, altri hanno scelto il rito abbreviato.

Le richieste di pena del pubblico ministero

Nel corso della requisitoria, il Pm ha avanzato le seguenti richieste di condanna per coloro che hanno scelto il rito abbreviato:

Andrea Abbate : 16 anni

Francesco Abbate : 13 anni

Alberto Amicone : 8 anni

Giuliano Amicone : 14 anni

Stefano Cecere : 6 anni

Gaetano Diana : 8 anni

Domenico Fuso : 11 anni

Nicola Felaco : 9 anni

Francesco Fusco : 12 anni

Vincenzo Legorano : 11 anni

Francesco Mallardo : 12 anni

Domenico Micillo : 10 anni

Angelo Pirozzi : 11 anni

Domenico Pirozzi : 16 anni

Vincenzo Strino : 10 anni

Nicola Napolano: 2 anni

Processo ordinario al via ad aprile

Per gli imputati con rito ordinario, la prima udienza è fissata per il 22 aprile davanti alla Sezione 2, Collegio E, del Tribunale di Napoli. Tra gli imputati con rito ordinario ci sono l’ex sindaco di Giugliano Antonio Poziello, l’ex assessore e consigliere Giulio Di Napoli e gli ex consiglieri comunali Pasquale Casoria e Paolo Liccardo, insieme a Barbato Davide, Barca Michele, Borzacchelli Francesco, Cacciapuoti Ferdinando, Cante Emilia, Carleo Antonio, Comite Oreste, D’Alterio Nunzia, Di Girolamo Vincenza, Di Mattia Giuseppe, Felaco Aniello, Frippa Filippo, Fusco Antonio, Giuliano Patrizia, Izzo Jessica, Imparato Massimo, Maione Ornella, Marino Giuseppe, Pirozzi Francesco, Pirozzi Giuseppe.

Il collegio difensivo è composto da: Casertano Matteo, Stellato Giuseppe, Poziello Luigi, Lo Russo Giovanni, D’Alterio Antimo, Giametta Michele, Aruta Sergio, Agrusti Giovanni, Dell’Aquila Antonio, Caserta Alessandro, Di Domenico Giuseppina, Zanni Leopoldo, Cacciapuoti Salvatore,Ciccarelli Pietro, Ferraro Vincenzo Domenico, Gili Luca, Quatrano Nicola, Cervone Bruno,Verde Antonio, Montone Stefano, De Angelis Paolo, Foglia Giuseppe, Foglia Giuseppe, Palumbo Alfonso, Palumbo Alfonso, Lopez Tercero Montero Alba, Gentile Celestino, Gentile Celestino, Gentile Celestino, Gentile Celestino, Severino Marcello, Luca Gili, Andrea Pirozzi.