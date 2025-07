Un vero e proprio “cavallo di ritorno”, ma in versione a quattro zampe, quello che si è consumato nelle scorse ore a Varcaturo, frazione di Giugliano. Protagonista della vicenda un piccolo cane maltese dal pelo riccio, temporaneamente affidato da una donna a un’amica per motivi personali. L’animale era rimasto in giardino, tranquillo, fino a quando è misteriosamente scomparso.

Giugliano, rapisce il cane e chiede il riscatto: “Dammi 450 euro”. 16enne in manette

Poche ore dopo, il cellulare della proprietaria ha squillato: dall’altra parte, una voce giovane e maschile ha chiesto 450 euro per riavere il cagnolino. Una richiesta estorsiva in piena regola. La donna, allarmata, ha subito allertato i Carabinieri componendo il 112. I militari della stazione di Varcaturo hanno così predisposto un appostamento in occasione dell’incontro concordato per la “restituzione”.

Il piano è andato a segno. All’arrivo del presunto rapitore, i carabinieri sono intervenuti, arrestando un 16enne del posto, incensurato. Il giovane è stato trasferito nel centro di accoglienza per minori dei Colli Aminei. Denunciato per concorso nello stesso reato anche il padre del ragazzo. Il piccolo maltese, fortunatamente illeso, è tornato tra le braccia della sua padrona, proprio in tempo per la cena.