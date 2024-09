Sono sempre più adolescenti i protagonisti o le vittime di storie di piccoli furti, rapine e aggressioni. L’ultimo episodio si è verificato a Giugliano. A raccontarlo è una mamma sui social attraverso un post.

Giugliano, ragazza rapinata di giorno alla fermata del bus

“Mia figlia ha subito una rapina verso le 19.30”, si legge. Il racconto prosegue con i dettagli. Una ragazzina, verosimilmente adolescente, era ferma alla fermata del bus in via Fratelli Maristi quando uno scooter affianca la ragazza, le stringono il braccio e prendono il telefono.

Non è il solo episodio, c’è chi racconta di furti a danno sempre di adolescenti di biciclette e monopattino. Scorrendo nei commenti, per giunta, si continua ad evidenziare come le strade della città si fanno sempre meno sicure, sia in centro o in periferia, in pieno giorno, al pomeriggio o a tarda sera.

Bullismo a Sant’Anna

Oltre ai piccoli crimini, il bullismo e le aggressioni sono le altre protagoniste a danno dei giovanissimi. Un’altra donna ancora affida il suo racconto ai social parla di ragazzini che, secondo la cittadina, in Via Sant’Anna ci sarebbero gruppi di giovani più grandi che attraverso imboscate, aggredirebbero ragazzini più piccoli.

Sono mesi, anni, che anche la nostra redazione racconta e documenta il caos soprattutto del fine settimana tra schiamazzi, atti vandalici e di bullismo. Problema annoso a cui si aggiunge all’inciviltà anche la criminalità.