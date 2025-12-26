Giugliano, proseguono gli eventi natalizi: alle 21 spettacolo teatrale. Domani i “I Ditelo Voi”

A Giugliano proseguono gli eventi di Natale del cartellone previsto dall’amministrazione comunale che coinvolge piazze, chiese e spazi culturali della città. Oggi 26 dicembre, all’Auditorium Don Vitale, alle 21, va in scena lo spettacolo teatrale “Galanterie”, mentre domani, 27 dicembre, sempre alle 21, spazio al teatro con “Rimango Basile”.

Domani, sabato 27 dicembre, alle 21, in piazza Matteotti, lo spettacolo de “I Ditelo Voi”, pronti a regalare una serata di comicità e divertimento. Sempre il 27 dicembre, dalle 17 alle 20, piazza Gramsci e corso Roma ospitano l’animazione e la parata natalizia, pensate soprattutto per i più piccoli. Alle 19, nella chiesa di San Nicola, appuntamento con il Concerto di Natale del coro polifonico diretto dal soprano Pina Mottola.

Dal 27 al 29 dicembre, in piazza San Luca a Varcaturo prende vita Candyland, il villaggio delle caramelle, aperto mattina e pomeriggio. Il 28 dicembre, infine, nella chiesa di Santa Sofia, alle 19, il concerto dell’Accademia Liliarum chiude il weekend. Ma gli appuntamenti proseguiranno sino all’Epifania. Prima però si attende il brindisi della vigilia di Capodanno con Tony Tammaro in piazza Matteotti, brindisi ancora più atteso dato che il 24 dicembre l’appuntamento è stato annullato causa maltempo.