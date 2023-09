“La vita è bella”: questo è il brano che la famiglia Lissner, in fuga dalla guerra in Ucraina, ha scelto per dire grazie alla città di Giugliano. I tre musicisti fanno parte delle oltre 40 persone di origine ucraina accolte a Giugliano grazie al progetto SAI (di cui è titolare il comune) in collaborazione con LESS Coperativa sociale.

Nella sede di via Innamorati 101, a un anno dall’inizio delle attività sono stati presentati ai cittadini i nuovi progetti.

GUARDA IL SERVIZIO: