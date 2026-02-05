Giugliano, pizza e spaccio di droga: arrestato dopo blitz dei carabinieri noto ristoratore

Nuovo arresto nella mattinata di ieri, mercoledì 4 febbraio, nella zona costiera di Giugliano, dove i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno fermato un noto ristoratore di via Ripuaria, 52 anni, già conosciuto alle autorità per precedenti legati alla droga. L’uomo era stato arrestato anche nel 2024 a Pozzuoli, sempre per reati dello stesso tipo.

Controlli nel ristorante sulla fascia costiera

L’operazione è scattata nel corso di controlli mirati effettuati all’interno del ristorante dell’uomo, situato nella zona costiera. Durante le verifiche, gli agenti hanno rinvenuto sostanze stupefacenti e materiale riconducibile all’attività di spaccio.

In particolare, il 52enne è stato trovato in possesso di cocaina, marijuana e hashish, per un peso complessivo di circa 45 grammi, già suddivisi in dosi, oltre a materiale per il confezionamento.

Droga pronta per lo spaccio: scatta l’arresto

La quantità, la suddivisione in dosi e la presenza di strumenti per il confezionamento hanno fatto scattare l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Gli investigatori ritengono che la droga fosse destinata alla vendita, anche alla luce dei precedenti specifici dell’indagato. Al termine delle formalità di rito, il ristoratore è stato tradotto nel carcere di Napoli Poggioreale, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa delle decisioni del magistrato.