Sono ore cruciali per il futuro politico di Giugliano. Il sindaco Nicola Pirozzi sta valutando l’ipotesi di dimettersi e la decisione potrebbe arrivare tra oggi e domani.

Giugliano, Pirozzi alle 12 incontra la maggioranza: avanza l’idea del voto in primavera

In giornata è prevista una riunione di maggioranza per stabilire il da farsi. Un passaggio delicato e soprattutto che potrebbe arrivare domani dato che il termine ultimo per consentire il ritorno alle urne in primavera scadrà la prossima settimana.

La scelta di Pirozzi arriva in un contesto particolarmente complesso. Negli ultimi cinque mesi, ben quattro inchieste giudiziarie hanno travolto il Comune, gettando ombre anche sulla politica locale. L’indagine più recente ha rivelato presunti intrecci tra politica e camorra, ma non è la sola.

A questa si aggiungono l’inchiesta sull’appalto per la raccolta dei rifiuti, quella sulla presunta tangente al centro sportivo Anthares e infine il caso denominato “rimborsopoli“, relativo ai compensi richiesti da quattro consiglieri comunali. Uno scenario che coinvolge non solo l’attuale amministrazione, ma anche ex sindaco e consiglieri, sia in carica che fuori. Le conseguenze di questa situazione si fanno sentire in ogni ambito della vita amministrativa e politica della città.

A meno di un anno dalla naturale scadenza del mandato, l’ipotesi dimissioni potrebbe aprire la strada a un ritorno anticipato alle urne già in primavera, evitando l’attesa del prossimo autunno. Una mossa questa di Pirozzi che spariglierebbe le carte, coglierebbe molti di sorpresa e darebbe il via, salvo sorprese, alla campagna elettorale.