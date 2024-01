È una giornata di lutto per la città di Giugliano. È venuta a mancare all’età di 50 anni Anna Pipolo. Le esequie si svolgeranno oggi presso la Parrocchia San Marco alle 17.

Giugliano piange Anna: aveva 50 anni. Oggi i funerali

Sulle cause del decesso la famiglia mantiene il massimo riserbo, ma è certo che Anna lottasse contro una malattia. Lascia due figlie: Stefania e Alessandra. E il marito, Marcello, titolare di una nota ditta di disinfestazione, che le è stato accanto fino all’ultimo respiro.

Il post del nipote

La notizia in queste ore sta circolando anche via social. Commoventi le parole che gli ha dedicato sui social il noto nutrizionista Alfredo Bentini, nipote di Anna: “Sei stata la piccola di casa, pazza con un cuore enorme. Hai sempre avuto una parola di conforto per tutti. La vita non è stata facile per te, tante difficoltà dolori che ti hanno segnato”.

E poi continua: “I dolori non sono tuttavia riusciti a spegnerti quel tuo modo di scherzare e ridere che ti facevano essere ancora la ‘piccola di casa’ neanche questi ultimi anni di malattia! La vita ti ha dato oltre alle cose brutte anche l’amore, quello delle tue figlie e di tuo marito“.