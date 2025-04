Ancora violenza tra giovanissimi a Giugliano. Un pestaggio in pieno centro, a via Roma, in piena “zona rossa”, la stessa istituita dopo la grave rissa scoppiata poche settimane fa in piazza Gramsci. Non si sa con precisione quando sia accaduto e se ci sono feriti.

Giugliano, pestaggio in zona rossa: in sette si accaniscono con calci e pugni su un ragazzo

A riprendere la scena cittadino affacciato al balcone. Nel video, inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli, si vedono sette giovani accanirsi con calci e pugni contro una persona inerme a terra. Al momento restano ignoti i motivi dell’aggressione. La Polizia di Stato sta acquisendo i filmati anche se non risultano segnalazioni ufficiali o denunce da parte dei residenti.

“Scene di una violenza inaccettabile, che dimostrano, ancora una volta, quanto sia urgente intervenire con forza per contrastare una deriva violenta che sta inghiottendo giovani e giovanissimi. Mi auguro che i responsabili di questa brutalità siano presto identificati e puniti severamente. Bisogna adottare il pugno di ferro contro chi pensa di trasformare le nostre città in un far west senza regole. Il senso di impunità dilaga tra questi piccoli criminali e non possiamo consentire che chi si rende protagonista di tali violenze la faccia franca.”

Le immagini, circolate rapidamente sui social, hanno suscitato indignazione e richieste di interventi immediati per garantire maggiore sicurezza nelle città. Le polemiche suscitate dopo la rissa avvenuta due settimane fa in piazza Gramsci, a poche centinaia di metri, e l’istituzione della zona rossa da parte del Prefetto Michele Di Bari al momento non hanno frenato l’ondata di violenza tra giovanissimi.