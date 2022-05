“Abbiamo fornito all’ufficio Tecnico un supporto di personale tecnico, un piccolo “pool” col compito di evadere le pratiche legate ai condoni edilizi del 1985, del 1994 e del 2003. Ciò significa, come spiegato, riportare la legalità sul territorio, far incassare al Comune didenaro fresco da investire in quelle aree per la realizzazione delle infrastrutture necessarie e per di più si dà una risposta ai cittadini che hanno pagato per troppo tempo l’inefficienza e l’assenza di un’amministrazione capace di programmare e di fornire risposte concrete – scrive il sindaco Pirozzi -. Inoltre, l’ufficio predisporrà a campione delle verifiche con l’obiettivo di verificare la veridicità delle dichiarazioni sullo stato dei luoghi. Un aspetto da non trascurare in quanto sempre la mia amministrazione ha approvato una delibera di giunta sulla semplificazione delle procedure burocratiche. Quindi, ai documenti richiesti dalla legge basterà allegare delle autocertificazioni del tecnico di parte per consentire all’ufficio del Comune l’analisi della pratica. E, in questo caso, i controlli sono fondamentali sempre a garanzia della legalità. Un’altra svolta storica che dimostra quanto ogni giorno lavoriamo con umiltà e competenza cercando di fornire risposte, settore per settore, ai cittadini affrontando situazioni incancrenite a ritardi che vengono da molto lontano”.