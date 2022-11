La piaga dell’occupazione abusiva di alloggi popolari non riguarda solo Napoli ma anche la città di Giugliano. I carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato due persone che avrebbero occupato senza autorizzazione due abitazioni delle “Stecche pesanti” di via Bosco a Casacelle, complesso di edilizia popolare già finito al centro delle cronache negli anni scorsi per la presenza di amianto e problemi di inflitrazioni d’acqua.

Giugliano, due alloggi popolari occupati abusivamente. Carabinieri denunciano due persone

I militari dell’Arma hanno deferito all’autorità giudiziaria un uomo di 63 anni per l’occupazione di un alloggio senza rispettare la prevista graduatoria. E’ successo ieri ma non è la prima volta per il 63enne. Lo scorso 8 luglio, infatti, per lo stesso motivo e per la stessa “invasione” aveva già ricevuto una denuncia analoga.

Questa volta, a finire nei guai, anche una 40enne. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, la donna è risultata ospite non autorizzata di una delle case pesanti. Il monitoraggio degli uomini della Benemerita, insieme agli agenti della polizia municipale di Giugliano e dell’ufficio tecnico del comune giuglianese, continuerà anche nei prossimi giorni. La scorsa estate la difficile situazione del complesso popolare divenne anche un caso politico e fu oggetto di un acceso scambio di accuse tra maggioranza e opposizione.