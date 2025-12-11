Giugliano, nuovo stabilimento per trattamento rifiuti: oggi consiglio comunale monotematico

Indetto un consiglio comunale monotematico a Giugliano sulla costruzione di un nuovo impianto per trattamento rifiuti in zona Asi, a Ponte Riccio. Oggi alle 15 è stata convocata l’assise cittadina per affrontare il tema come unico punto all’ordine del giorno. Maggioranza e opposizione dovrebbero essere uniti nell’approvare la mozione ed esprimere un secco “no” della città alla nascita dell’ennesimo stabilimento destinato allo smaltimento di rifiuti (speciali e pericolosi) sul territorio giuglianese.

A gestire la struttura sarà la Cu.Ma Srl, già attiva con un impianto. Lo stabilimento prevede la costruzione di nuovi corpi di fabbrica per l’ampliamento delle attività produttive dell’azienda. L’ente comunale di Corso Campano, però, non ha poteri per incidere sulla decisione finale, visto che il rilascio dell’autorizzazione tocca alla Regione. Quello di oggi si prefigura, dunque, come un consiglio dal valore soprattutto politico.