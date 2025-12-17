Giugliano. Natale in musica a Lago Patria: Julia Burduli in concerto presso la Parrocchia “Sacra Famiglia”

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) – Le festività natalizie si tingono di note ed emozioni a Lago Patria. Il prossimo 21 dicembre, alle ore 11:00, la Parrocchia Sacra Famiglia a Lago Patria ospiterà un imperdibile concerto che vedrà come protagonista la celebre artista soprano crossover Julia Burduli. L’evento, patrocinato dal Comune di Giugliano, promette di essere un momento di grande spessore culturale e spirituale per tutta la cittadinanza. La mattinata sarà condotta da Antonella Fabbricatore, che accompagnerà il pubblico attraverso un programma musicale raffinato.
Ad arricchire la performance di Julia Burduli, ci sarà la partecipazione speciale di Antonio Izzo, Claudio Cecere ed Emilio Pollio. L’iniziativa nasce con l’intento di celebrare la magia del Natale attraverso il linguaggio universale della musica, offrendo un’occasione di incontro e condivisione all’interno della comunità locale.