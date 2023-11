Si terrà domani, mercoledì 29 novembre, alle ore 17 in piazza Annunziata a Giugliano un presidio per ricordare Giulia Cecchettin e ribadire il No alla violenza sulle donne. Dopo le tante manifestazioni che si sono tenute in questi giorni in tutta Italia a seguito dell’ennesimo femminicidio, anche Giugliano farà sentire la sua voce.

Tutti vestiti di nero e con segno rosso

Il titolo della manifestazione è “Giulia non lo sa” e a chi partecipa è chiesto di vestirsi di nero e avere sul proprio viso un segno rosso. “Sarà un presidio spontaneo per far sentire la voce contro la violenza di genere, e dare idealmente “la sveglia” a una società che per troppo tempo ha tollerato questo assurdo fenomeno – spiegano dal comitato che si è costituito in città proprio a seguito dell’assassinio di Giulia -. Il presidio prevede la spontanea aggregazione dei partecipanti, i quali alle 17:30 faranno squillare all’unisono le sveglie dei propri telefoni cellulari, a simboleggiare l’impellenza, per la società e per la politica italiana, di svegliarsi dal torpore con cui da troppo tempo tollerano il femminicidio e altri episodi di violenza e sopraffazione sulle donne. Affinché tale ideale “sveglia” possa effettivamente essere ascoltata, è però necessaria un’ampia partecipazione”.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza anche dei comuni limitrofi per dare un segnale forte contro la violenza sulle donne nonché vicinanza alle tante vittime per dire loro che non sono sole.