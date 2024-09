A partire da oggi, Union Security, azienda leader nel settore della sicurezza, fornirà un prezioso supporto alle forze dell’ordine sul territorio di Giugliano in Campania. Grazie a un accordo raggiunto con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pirozzi, la

sicurezza cittadina potrà contare sui pattugliamenti mirati di Union che garantirà maggiore tranquillità e protezione ai cittadini.

Giugliano, l’occhio di Union Security per la sicurezza in città

L’idea nasce dalla crescente necessità di contrastare fenomeni di microcriminalità e vandalismo e punta a migliorare la qualità della vita nei posti attenzionati della città. Union Security, con la sua esperienza nel settore della sicurezza, fornirà un servizio di pattugliamento del territorio.

Il sindaco Pirozzi, nel ringraziare Union Security per il suo impegno, ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella nostra città. Il supporto di Union Security è una risorsa preziosa, che ci permetterà di affrontare al meglio le sfide legate al controllo del territorio”.

In prima linea c’è Valerio Iovinella, presidente di Union Security, che ancora una volta ha dimostrato un forte legame con la sua città. “Giugliano è la mia città, e in momenti come questi, dove la sicurezza è una priorità, non posso che essere presente. Union Security è sempre pronta a dare il suo contributo, mettendo a disposizione professionalità e tecnologie di ultima generazione”, ha affermato Iovinella. Da anni, la sua azienda si distingue per l’alta qualità dei servizi offerti e per la capacità di intervenire in situazioni complesse, garantendo sempre risultati concreti.