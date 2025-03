Nella notte scorsa, i Carabinieri hanno effettuato due arresti per violenza di genere nei comuni di Giugliano e Volla. Entrambi gli episodi, caratterizzati da violenze domestiche, hanno richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per mettere in salvo le vittime e fermare gli aggressori.

Giugliano. Lancia in faccia alla compagna la vaschetta del gelato, poi la riempie di pugni

A Giugliano, nella frazione Varcaturo, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso un’abitazione dopo una chiamata al 112. Un 48enne aveva appena litigato con la compagna convivente, ma la discussione è rapidamente degenerata in aggressione. L’uomo ha colpito la donna al volto con una vaschetta di gelato presa dal freezer, per poi continuare a picchiarla con schiaffi e pugni. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno allertato i Carabinieri.

La donna, soccorsa dal personale del 118, ha raccontato di essere vittima di maltrattamenti e umiliazioni da circa un anno. Dopo essere stata medicata, è stata trasferita in una struttura protetta per garantirne la sicurezza. Il 48enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Volla, chiusa in un ripostiglio dopo l’aggressione

A Volla, i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti dopo la richiesta d’aiuto di una donna di 34 anni, vittima di violenze da parte del compagno. La donna è stata colpita con schiaffi e successivamente chiusa in un ripostiglio. Fortunatamente, aveva con sé il cellulare ed è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto.

I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno soccorso la vittima e arrestato l’aggressore, un 30enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni. La donna è stata trasportata all’ospedale Maresca per ricevere le cure necessarie.