Questa è la fermata del treno Giugliano – Qualiano di Ponte Riccio. Potrebbe essere un valore aggiunto al territorio, un punto di forza sopratutto per lo snodo importante tra la città, la fascia costiera e la zona industriale di Giugliano. Invece tutto resta nel degrado e abbandonato.

I residenti della zona ci portano a vedere l’incuria di questo tratto di zona che inevitabilmente ricade anche sul loro vivere quotidiano.

Chi vive qui, che da sempre combatte per un po di decoro e sicurezza della zona, ci spiega che vivere qui è anche molto pericoloso, manca l’illuminazione, quella che vediamo fuori la stazione non è funzionante. Furti e rapine sono all’ordine del giorno.