GIUGLIANO. “Crediamo che vivere la “cosa pubblica” abitandone i luoghi sia fondamentale per la crescita del tessuto giovanile della città. E’ la seconda richiesta che inviamo all’amministrazione per l’assegnazione di uno spazio pubblico adibito a sede del Forum dei Giovani di Giugliano.

La scorsa settimana abbiamo vissuto la nostra prima assemblea pubblica e tra i ragazzi partecipanti è stata evidenziata l’esigenza di avere un luogo fisico dove incontrarci, confrontarci e crescere insieme.

In una città orfana da tempo di luoghi di aggregazione culturale crediamo che la sede di un organo giovanile istituzionalizzato possa essere di aiuto sia per i giovani, che potranno usufruire di un luogo totalmente dedicato su misura a loro, sia alla stessa amministrazione in quanto potrebbe diventare uno dei baluardi per iniziare un percorso di educazione alla cittadinanza per questa fascia d’età. Per rispondere alle istanze dei giovani servono costanza e concretezza ma anche atti concreti, in questo noi metteremo sempre il massimo impegno ma abbiamo bisogno del sostegno dell’amministrazione. Siamo certi che esposte le nostre ragioni saremo ascoltati da chi di dovere”.

Comunicato stampa