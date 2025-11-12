Giugliano, inaugurato comitato Porcelli: “Area giuglianese deve avere rappresentante in Regione”

Ha inaugurato il comitato elettorale di Giugliano, Giovanni Porcelli, candidato al consiglio regionale nella lista A testa alta, a sostegno di Roberto Fico. Da Porcelli l’appello a non disertare le urne ma sopratutto votare un rappresentante dell’area giuglianese che possa avere concretamente la possibilità di essere eletto per portare avanti i progetti già avviati dalla Regione Campania e rappresentare un’area di circa 500mila abitanti che potrebbe non avere un proprio esponente in Consiglio regionale.