Ritorna la spiaggia inclusiva a Licola. E’ stato inaugurato stamane l’arenile di fronte piazza Cristoforo Colombo gratuito per tutti e attrezzato anche per i disabili. 50 ombrelloni, lettini, bagni, passerella, sedie job: tutto gratuito per chi vuole usufruirne. Basta solo prenotarsi tramite whatsapp.

Giugliano, inaugurata la spiaggia inclusiva a Licola: gratuita e attrezzata per i disabili

Quell’arenile era solitamente invaso da rifiuti e abbandonato. Ma questa della spiaggia inclusiva è un’iniziativa che non è il primo anno che viene intrapresa dall’amministrazione Pirozzi.