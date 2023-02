Ottimo risultato per la prima edizione di “Giugliano in maschera”, l’iniziativa realizzata e presentata da Salvatore Esposito, patron de “Il Mondo di Gegé”, e organizzata dal comune di Giugliano. L’evento che ha riscosso maggiore successo è quello in villa comunale. Anfiteatro pieno per assistere allo spettacolo in maschera.

Una folla di adulti e bambini si è radunata ieri mattina nel centro della città per assistere a uno dei tre eventi finanziati da Comune e Città Metropolitana. Momenti di commozione anche per la mamma di una bambina, Sabrina, in lacrime dopo la vittoria di un pupazzo “stitch”. Gli altri due eventi in programma si sono svolti in fascia costiera, tra Varcaturo e Licola.

“Siamo molto felici per come Giugliano abbia risposto a questo evento – ha dichiarato Esposito, titolare de ‘Il mondo di Gegé’ -. Mi spiace per come sia andata a Licola. Il mancato successo e le critiche più che giustificate dei cittadini sono da ricollegare alle carenze del litorale, visto che ad oggi non è mai stata realizzata sul posto alcuna struttura ludica“. Da qui la promessa di Salvatore: “A breve organizzeremo uno spettacolo gratuito per chiedere scusa ai bambini di Licola. A Varcaturo e Giugliano centro, invece, gli spettacoli sono andati più che bene e possiamo dirci soddisfatti per questa prima edizione. Ringrazio il sindaco Nicola Pirozzi che ha voluto e sostenuto fortemente l’evento”.