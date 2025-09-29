Giugliano, “Il disagio sociale del debito – Liberarsi si può”: sabato un evento per fare luce su un’emergenza silenziosa

“Il disagio sociale del debito – Liberarsi si può”: un evento per fare luce su un’emergenza silenziosa

Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 10:00 presso l’Hotel Premiere di Giugliano in Campania, si terrà l’incontro pubblico “Il disagio sociale del debito – Liberarsi si può”, promosso dall’Associazione Nazionale Federesecutati, con il supporto di enti e realtà impegnate nel sostegno alle famiglie in difficoltà economica.

L’iniziativa nasce dalla volontà di accendere i riflettori su una problematica tanto diffusa quanto sottovalutata, quella del sovraindebitamento e delle ripercussioni sociali, psicologiche e familiari che esso comporta. L’incontro sarà moderato dalla Dott.ssa Flora Falce, Presidente nazionale di Federesecutati, e introdotto da Andrea Pianese, attivista e promotore del dialogo tra cittadini e istituzioni sul tema.

Durante l’appuntamento, saranno approfonditi temi di grande impatto sociale:

● le conseguenze umane e familiari del debito,

● gli strumenti legali oggi disponibili per uscirne,

● il ruolo della prevenzione e dell’informazione,

● le opportunità offerte dalla cartolarizzazione sociale e da altre forme di tutela del debitore.

Un evento aperto a tutti

L’incontro è aperto a cittadini, famiglie, operatori sociali, consulenti, professionisti e associazioni, e si pone l’obiettivo di diffondere consapevolezza e strumenti concreti per affrontare una condizione troppo spesso vissuta nel silenzio e nella solitudine. “Il debito non è una vergogna, è una condizione che può essere affrontata con i giusti strumenti e con il supporto di chi conosce le soluzioni”, afferma la Dott.ssa Falce.

Informazioni utili

Data: Sabato 4 ottobre 2025

Orario: ore 10:00

Luogo: Hotel Premiere – Giugliano in Campania (NA)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto, è possibile consultare il sito:

www.federesecutati.it