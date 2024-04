Tutine, abbigliamento di vario genere, scarpine e coperte, è stato consegnato al nido dell’ospedale San Giuliano di Giugliano il corredino sospeso destinato a tutti i bambini che ne hanno bisogno. Questa mattina i Servizi Sociali del Come hanno donato ai sanitari nel reparto neonatale le buste contenenti indumenti sia per bambino che per bambina.

“Il Corredino Sospeso” rientra in un progetto più ampio “Costruiamo Gentilezza”