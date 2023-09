E’ la scuola più antica di Giugliano, simbolo dell’istruzione nonché centro e punto di riferimento cittadino da sempre. Il primo circolo didattico che impera in piazza Gramsci sarà presto intitolato a Mena Morlando, vittima innocente della camorra.

Giugliano: I Circolo Didattico intitolato a Mena Morlando, vittima innocente di camorra

Lunedì 11 settembre infatti, si terrà la cerimonia di intitolazione dell’istituto. Un riconoscimento, un ricordo, un monito per una storia che ancora oggi ogni giuglianese porta sulla pelle.

È la sera del 17 dicembre del 1980 quando Mena Morlando, insegnante 25enne, esce di casa per non farvi più ritorno. La giovane viene colpita da proiettili utilizzata come scudo dal boss Francesco Bidognetti, destinatario di quei colpi, in un agguato camorristico. Una storia mai dimenticata da nessuno e una battaglia in nome di Mena portata avanti da sempre dalla famiglia Morlando sostenuta da tutta la cittadinanza: istituzioni e giuglianesi.

Il primo Circolo non è il solo luogo a lei dedicata. Anche la sala consiliare del Comune porta il suo nome e non mancano occasioni e piccoli gesti in cui viene ricordata. Come l’albero in piazza Gramsci, tra le giostre per i bambini dedicato a Mena. Adesso quello che sarà uno dei punti di riferimento più importanti cittadini e che non ha mai avuto un nome se non semplicemente “Primo Circolo” sarà dedicato alla memoria, alla storia, ma anche alla rinascita di Giugliano che parte proprio dall’istruzione e dai bambini in nome di Mena Morlando.