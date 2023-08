Gladestony Da Silva, centrocampista brasiliano classe ’93, si appresta ad affrontare la sua terza stagione con la maglia del Giugliano, la seconda in Serie C. Era uno dai calciatori più richiesti sul mercato ed a quanto pare sono tante le telefonate arrivate al ds Amodio ed alla famiglia Mazzamauro. La società però l’ha blindato e lui è felice di restare in gialloblu: “Giugliano mi ha dato tanto e sono convinto di poter dare ancora di più, come giocatore e come uomo” racconta ai microfoni di Teleclubitalia.

“Il club è riuscito a migliorare una rosa già forte – aggiunge Gladestony – e sono sicuro che con la spinta del nostro pubblico caloroso possiamo fare ancora meglio. Siamo tutti contenti di tornare a casa, nel nostro stadio, l’anno scorso non è stato facile anche se non abbiamo mai mollato. Abbiamo calciatori importanti per portare Giugliano dove merita”.

VIDEO: