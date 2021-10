Giugliano. Grande evento per due nuove aperture nel centro storico di Giugliano. Nella mattinata di domani in via Vittorio Veneto apriranno i battenti “Gelo Store” e “Frutta Store”. Ad investire nei due brand, dedicati uno alla frutta e agli ortaggi e l’altro al mondo dei congelati e surgelati, Paolo Fontanella che con famiglia e collaboratori, ha messo in campo una nuova scommessa e commenta:“Crediamo fortemente nel rilancio del commercio nel centro storico di Giugliano. Da tempo consideriamo vincente l’idea di centro commerciale naturale, per questa ragione abbiamo deciso di investire in una strada che da tempo cerchiamo di rivalutare puntando anche sulla qualità dei prodotti che offriamo ai nostri clienti”.

Non finisce qui, nella mattinata di sabato 16 ottobre, il neonato brand “Gelo Store” aprirà i battenti anche in Corso Campano 526 a Giugliano.

COMUNICATO STAMPA