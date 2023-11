È ancora allarme furti a Giugliano. Non si contano più i raid alle vetture in sosta in strada che avvengono nelle ore serali nel quartiere di Casacelle, nei pressi dell’area mercatale.

Giugliano, furti e danni alle auto a Casacelle: la denuncia dei residenti

Nella serata alcuni balordi hanno preso di mira una Fiat Bravo blu. All’auto non solo sono state asportate le quattro ruote ma i malviventi l’hanno forzata per razziare quello che vi era all’interno: un borsone e la ruota di scorta. Inoltre sarebbe stata spezzata anche una barriera automatica, ovvero il dispositivo di controllo degli accessi per installazioni residenziali, pronta per essere trafugata.

Non è la prima volta che la nuova area mercato è presa di mira da ladri. Più volte si sono registrati furti di rame, acciaio e attrezzature che dovrebbero servire a chi usufruirà della nuova area mercato che dovrebbe trasferirsi dall’area di fianco lo stadio de Cristofaro a via Mena Morlando ma ad oggi è ancora abbandonata. I residenti hanno più volte denunciato lo stato di degrado e abbandono della zona. Sono diverse le denunce di furti e rapine in zona.