Paura nella notte a Giugliano, precisamente a Varcaturo, dove un bambino di 4 anni è finito in ospedale per perdita di coscienza e tremori a causa degli spari dei fuochi d’artificio.

Fuochi d’artificio a Giugliano, bimbo sviene durante la notte

A segnalare la vicenda con un post su Facebook è stata l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”: “Da segnalazione pervenutaci sembra che stanotte intorno alle ore 1.30 siano partiti dei fuochi d’artificio da una nota villa per eventi a Giugliano in Campania dove era in corso un ricevimento.

A seguito di questi spari, più fragorosi dei comuni fuochi pirotecnici, giunge una chiamata al 118 per bambino di 4 anni, che dormiva a casa sua, in forte stato di agitazione e rilascio sfinterico in seguito al risveglio traumatico. Da quanto ci riferisce il padre, in contatto con noi, il bambino è ancora sotto shock”.

I genitori sporgono denuncia

I genitori hanno dichiarato di voler sporgere denuncia alle autorità competenti anche perché su tutto il territorio cittadino vige l’ordinanza che vieta l’uso dei fuochi d’artificio. Intanto nella serata di ieri sono stati numerosi i post sui gruppi Facebook della fascia costiera giuglianese dove decine di residenti lamentavano boati e spari di fuochi dalle ore 23 fino a notte inoltrata.