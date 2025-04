Cambio al vertice nel partito locale di Fratelli d’Italia. Si dimette per problemi di salute il Presidente Domenico Leoncino e viene nominato responsabile per la campagna elettorale del Partito della Meloni l’avvocato Emanuele Maria Bifaro, già responsabile organizzazione per la provincia di Napoli.

Giugliano, Emanuele Bifaro torna alla guida del partito di Fratelli d’Italia

“Abbiamo presentato una lista forte e competitiva, che si candida ad essere il motore del centro destra cittadino – afferma Bifaro – saremo presenti nei prossimi giorni su tutto il territorio cittadino con eventi e manifestazioni per spiegare ai giuglianesi il nostro programma per la città. Saranno sicuramente presenti in città nei prossimi giorni parlamentari di Fdi ed esponenti del Governo nazionale. Senza un forte impulso dell’esecutivo nazionale una città come Giugliano non può essere governata”.