Sono trascorse più di 24 ore dalla scomparsa di Hanna Hryhorenko, ma di lei non vi è traccia. I carabinieri della Compagnia, guidati dal capitano Andrea Coratza, insieme ai vigili del fuoco e alle unità cinofile della Protezione civile della regione Campania, la stanno cercando senza sosta da mercoledì pomeriggio nelle campagne tra Giugliano e Sant’Antimo.

Giugliano, è ancora giallo sulla scomparsa di Hanna: proseguono le ricerche

La donna, 70 anni, diabetica, non conosce nessuno. Da qualche mese vive a Giugliano, dopo essere fuggita dalla guerra ancora in corso nel suo Paese. È ospite di una 59enne, sua connazionale, l’unica con la quale ha stretto un legame. È stata proprio quest’ultima a dare l’allarme, dopo aver ricevuto una chiamata dalla 70enne che le ha riferito al telefono di essersi persa e di non riuscire a tornare a casa perché incapace di orientarsi.

Gli uomini della benemerita si sono messi subito sulle tracce della dispersa e, attraverso la localizzazione della cella telefonica, hanno individuato l’ultima posizione “agganciata” dallo smartphone della donna. La signora, infatti, avrebbe chiamato l’amica nei pressi di via Appia, in un tratto compreso tra i comuni di Giugliano e Sant’Antimo. Stando agli accertamenti dei militari, la 70enne avrebbe percorso a piedi diversi chilometri: da via Aniello Palumbo, dove pare dovesse compiere alcune commissioni, si sarebbe spinta fino al confine con Sant’Antimo. Per questo motivo le ricerche si sono concentrate in quella zona, dove, tra l’altro, sono presenti terreni incolti e una folta vegetazione. Non è escluso che la signora, affetta da diabete e senza insulina con sé, abbia avuto un malore o che sia caduta tra le piante.

Nel frattempo gli uomini dell’Arma hanno già raccolto le testimonianze di alcuni residenti ma fino ad ora non sono emersi elementi importanti che possano aiutare loro a ritrovare la donna. I Carabinieri fanno sapere, intanto, che l’attività di perlustrazione proseguirà anche nelle prossime ore.