Il Giugliano di mister Raffaele Di Napoli lavora in vista della seconda stagione in Serie C. L’esordio ci sarà venerdì 1 settembre alle ore 20.45 allo stadio De Cristofaro contro il Sorrento. Il club, guidato dalla famiglia Mazzamauro, ha allestito una rosa importante con l’obiettivo dichiarato di entrare nei playoff. Ai microfoni di Teleclubitalia parla il direttore sportivo Antonio Amodio, protagonista di una sessione di mercato con diversi colpi di qualità.

“Mercato importante? Gli elogi vanno fatti sempre dopo l’inizio del campionato. – sottolinea il ds gialloblu – Poi è più facile lavorare bene quando c’è una società importante. L’anno scorso eravamo una sorpresa, una neopromossa, ora giocando nel nostro stadio sicuramente avremo più aspettative. Ma questa è una piazza importante e noi vogliamo fare grandi cose”.

“Sul mercato siamo sempre vigili – aggiunge Amodio – sia in entrata che in uscita. Vogliamo fare ancora qualcosa soprattutto sugli esterni. Fino alla fine si possono fare buone operazioni ed anche quest’anno siamo riusciti a mantenere rapporti con società importanti. Stiamo per definire un altro colpo importante ma al momento non aggiungo altro, vediamo se va in porto”.

Poi l’appello alla tifoseria giuglianese: “Chiediamo il massimo sostegno da parte della gente. Per la densità della popolazione ad oggi ci aspettavamo molto di più per gli abbonamenti. Mi auguro che questo avvenga dopo le feste di Ferragosto.” E le tre favorite nel girone C: “Per me – dice Amodio – sono Benevento, Avellino e Catania. Noi dobbiamo sempre consolidarci in categoria e mi aspetto un pubblico importante nel nostro stadio per obiettivi importanti”.

