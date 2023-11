GIUGLIANO. Dopo le dimissioni della vicesindaca Francesca D’Alterio, il sindaco Nicola Pirozzi ha nominato il nuovo numero due della giunta. Si tratta di un ritorno, un assessore che ha già ricoperto questo incarico e cioè Pietro Di Girolamo.

Il primo cittadino ha firmato il decreto assegnando a lui la carica che negli ultimi 9 mesi è stata di D’Alterio. La casella, infatti, è sempre stata in quota Movimento 5 stelle. E dovrebbe ritornare al partito di Conte ma al momento la discussione è ancora aperta su chi potrebbe essere il nuovo vice. L’incarico di Di Girolamo, esponente Pd, dovrebbe infatti essere temporaneo.

Di Girolamo ha avuto questo ruolo già dopo le dimissioni di Pasquale Mallardo, primo vicesindaco della giunta Pirozzi a dimettersi. Dopo di lui Anna Savarese non è stata riconfermata, Raffaele del Giudice non ha mai accettato dopo la nomina e l’ultima a dire addio è stata D’Alterio. Le dimissioni hanno scatenato non poche fibrillazioni in maggioranza. La minoranza ha chiesto al sindaco di fare “un’operazione verità”.