I vini del Barone Ricasoli e gli champagne Henriot sono stati protagonisti ieri di una serata degustazione a Giugliano. Ad accogliere l’azienda vinicola Toscana, che vanta la storia più lunga tra i produttori italiani, il Bistrò dello Chalet del Centro, fresco riconfermato tra i migliori Bar d’Italia per il Gambero Rosso. Lo chef Alex Cerruti ha proposto degli interessanti abbinamenti cibo vino. Il tutto sotto la vigile direzione dei direttori Ciro Schiattarella e Tommaso Di Nardo.

Giugliano, degustazione vini e champagne: grande successo allo Chalet del Centro

Gli starter dell’aperitivo che accompagnavano uno Champagne Henriot Brut Souverain erano dei cracker fatti a mano con burro salato e alici del Mediterraneo per poi passare ad un superbo calzoncino rivisitato con un’emulsione di scarole.

Al tavolo, ad esaltare il blanc de blanc sempre di Henriot prima una tartare di gambero di Mazara con una salsa di pomodoro acido, poi un baccalà in panatura Panko con la scarola. Passati alle portate principali ci si è trasferiti in Toscana con il Chianti Classico Brolio di Ricasoli e dei ravioli ripieni di porcini e ragù di cinghiale delicati e decisi: riuscitissimi. Il secondo: un coniglio porchettato con purea di patate era in abbinamento all’icona di Casa Ricasoli, il “Chianti Gran Selezione Castello di Brolio”.

Per finire con un vin santo sempre Ricasoli per nulla banale ed il panettone artigianale dello Chalet che quest’anno ha raggiunto un’armonia davvero notevole. Una serata fortemente voluta da Giuseppe Rispo che si conferma mecenate di cultura enogastronomica nel territorio napoletano. Degne di nota le spiegazioni puntuali dell’ambassador del gruppo Ricasoli – Henriot, Maria Mariberta.