E’ giunto nel primo pomeriggio il Presidente Vincenzo De Luca agli ospedali di Giugliano e Frattamaggiore. Il governatore, accolto all’ospedale San Giuliano dal direttore generale dell’asl Napoli 2 Nord, Antonio d’Amore, dal direttore sanitario aziendale Monica Vani e dal direttore amministrativo dell’asp Francesca Balivo, è stato accompagnato a visionare il reparto di gastroenterologia appena ristrutturato e il robot di cui è stato recentemente dotato l’UMACA: l’unità Manipolazione chemioterapici e Antiblastici.

De Luca in visita all’ospedale San Giuliano di Giugliano

Nel corso dell’incontro Vincenzo De Luca ha poi fatto il punto con i vertici dell’Asl e con il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, sulla riqualificazione della facciata dell’attuale struttura e sulla realizzazione del nuovo ospedale. Necessaria sarà la variazione del Piano Regolatore Generale per poter continuare l’iter di costruzione del futuro nosocomio, già finanziato con fondi ministeriali per 64 milioni di euro. Presente anche il consigliere regionale Giovanni Porcelli che ha assicurato grande attenzione sul progetto. “Siamo pronti per fare investimenti di medio periodo – ha dichiarato il Presidente della Regione – ma siamo pronti anche per l’investimento più importante che è il nuovo ospedale”. “Abbiamo inviato tutte le note alla Città Metropolitana – gli fa eco Pirozzi – entro 30 giorni l’ente ci invierà tutte le risultanze e poi avremo l’approvazione in consiglio comunale della variante al PRG”.

Passaggio a Frattamaggiore

Il governatore si è recato poi a Frattamaggiore, dove ha incontrato i primi cittadini di Frattamaggiore e Frattaminore per confrontarsi sullo stato autorizzato del nuovo edificio di servizio all’attuale ospedale, finanziato per 4 milioni di euro, e che dovrà sorgere nell’attuale parcheggio. Importante anche l’incontro con la sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, eletta lo scorso anno dopo il commissariamento della città per infiltrazioni camorristiche.