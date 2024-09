Più di 100 persone hanno sfilato questa mattina a Ponte Riccio contro l’inquinamento ambientale. Cittadini e semplici attivisti ormai stanchi dell’ennesima estate segnata da roghi tossici e sversamenti abusivi.

Giugliano, corteo a Ponte Riccio per l’ambiente: “Siamo terra del sole. Non di tumore”

Al corteo erano presenti anche le istituzioni, tra cui il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, il deputato Francesco Emilio Borrelli, il consigliere comunale Luigi Sequino, Giovanni Pirozzi e don Maurizio Patriciello.

Dopo la messa domenicale celebrata dallo stesso Patriciello, la marcia simbolica che ha attraversato il ponte è partita dalla Parrocchia di San Matteo Apostolo, guidata da don Massimo Condidorio. I manifestanti hanno agitato uno striscione in cui si reclama “giustizia ambientale”. In un altro si definisce Giugliano “terra di sole, mare e amore, non del tumore. Va amata e non bruciata”. Al centro della protesta anche il fenomeno della prostituzione, da tempo una piega di Ponte Riccio.