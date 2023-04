I consiglieri comunali Avv. Luigi Sequino, Arch. Francesco Iovinella, Dott. Antonio Poziello, Avv. Laura Poziello, Avv. Paolo Conte, Dott. Luigi Porcelli, Dott. ssa Caterina Sestile, richiedono la “convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza”, l’organismo deputati a coordinare le iniziative delle forze dell’ordine.

Giugliano, emergenza furti: consiglieri di minoranza chiedono comitato ordine e sicurezza

È un grido di allarme per fare fronte ai tanti episodi di criminalità e di sicurezza che si ripropongono sul territorio giuglianese. I cittadini e gli operatori economici non possono continuare a vivere sotto la spada di Damocle di una miriade di episodi che danno il segno di una mancanza di controllo del territorio che è indispensabile per assicurare serenità di vita e sviluppo economico.

Ovviamente non si tratta di una iniziativa che risolve gli enormi problemi che ci troviamo davanti, ma è almeno la presa di consapevolezza sulla criticità della situazione e l’avvio di un percorso per poter cominciare un itinerario di ripresa della legalità e della sicurezza.

Consiglieri comunali di minoranza